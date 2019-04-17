الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته يتجه للفوز في الانتخابات بحسب التقديرات الأولية

المصدر: ا ف ب

يتجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للفوز بولاية جديدة في ثالث أكبر ديموقراطية في العالم، حيث أظهرت الاستطلاعات الأربعاء تقدمه بشكل كبير على منافسه الجنرال السابق برابوو سوبيانتو.

وبناء على معلومات تم جمعها من مراكز الاقتراع، أظهرت مراكز ”سيف الله موجاني“ للأبحاث و“إندو باروميتر“ و“إنديكاتور بوليتيك اندونيسيا“ تقدم ويدودو بنسبة كبيرة على منافسه، علما بأنه من غير المتوقع صدور النتائج الرسمية قبل الشهر المقبل.

وقال مركز سيف الله موجاني إن ”فرزًا سريعًا“ أظهر أن ويدودو حصل على 55,34 بالمئة من الأصوات، بينما حصل الجنرال سوبيانتو على 44,66 بالمئة.

وقال مركز إندو باروميتر إن نتيجة التصويت لصالح ويدودو بـ 55,36 بالمئة من الأصوات مقابل 44,64 لمنافسه، فيما أورد مركز إنديكاتور بوليتيك نتيجة لصالح ويدودو بـ 55,97 بالمئة مقابل 44,03 بالمئة لسوبيانتو.