مسؤول أمريكي: واشنطن مستعدة لاتباع مسار جديد نحو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستدرس طرقًا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، إذا رأت تغيرًا جذريًا في الحكومة والتزامًا بعدم دعم الإرهاب.

وقال المسؤول، في رد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني: ”لا يزال السودان مصنفًا كدولة راعية للإرهاب ولا تزال قيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية“.

وفيما يتعلق بشأن وجود أعضاء بالمجلس على القوائم السوداء، قال المسؤول الأمريكي: ”لسنا على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة“.