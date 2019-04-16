بيل ويلد.. أول جمهوري يعلن عزمه تحدي ترامب في رئاىسيات 2020

أعلن بيل ويلد، الحاكم الأسبق لولاية ماساتشوستس الأمريكية، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبإعلانه، يكون ويلد أول جمهوري يعلن عزمه تحدي ترامب، فيما صرح 18 ديمقراطيًا في وقت سابق بنيتهم خوض السباق الرئاسي المقبل.

ونقلت قناة ”الحرة“ الأمريكية عن ويلد قوله في بيان ”لقد حان الوقت للعودة إلى مبادئ (أبراهام) لينكولن (الرئيس الأمريكي السادس عشر/ 1861- 1865)، وهي المساواة والكرامة والفرصة للجميع“.

وأضاف: ”لا يوجد سبب أكبر من الحفاظ على ما يجعل الولايات المتحدة عظيمة حقًا.. أنا مستعد لقيادة تلك المعركة“.

وسبق أن اتهم ويلد، الذي حكم ولاية ”ماساتشوستس“ مرتين في تسعينيات القرن الماضي، ترامب بأنه ترك الأمة في ”خطر جسيم“.

وأعلن ويلد عزمه الترشح للانتخابات عبر شبكة ”سي إن إن“، قائلًا إنه ”يتطلع إلى تحدي ترامب في الانتخابات التمهيدية“ للحزب الجمهوري لتحديد مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية. واعتبر أن ”الأمر سيكون مأساة سياسية إذا فاز ترامب بولاية ثانية“.

وعرّف ويلد نفسه بأنه ”محافظ اقتصادي“، مشيرًا إلى أن ”البلاد بحاجة لبعض الضوابط المالية، والقدرة على العمل مع الديمقراطيين، وخفض الإنفاق في واشنطن“.