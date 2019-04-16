عائلة الملياردير برنار أرنو تتبرع بـ 200 مليون يورو لترميم ”كاتدرائية نوتردام“

ذكر بيان صادر عن عائلة الملياردير الفرنسي برنار أرنو، أن العائلة ومجموعة ”إل.في.إم.إتش“ للسلع الفاخرة التي يملكها قررتا التبرع بمبلغ 200 مليون يورو (226 مليون دولار) للمساهمة في ترميم ”كاتدرائية نوتردام“ التي التهمها حريق هائل أمس الاثنين.

وقال البيان: ”ترغب عائلة أرنو ومجموعة إل.في.إم.إتش في إبداء تضامنها خلال هذه الفاجعة الوطنية ونشارك لدعم إعادة بناء هذه الكاتدرائية المتميزة التي ترمز لفرنسا وتراثها وللوحدة الفرنسية“.

ويأتي تعهد أرنو في أعقاب تبرع مماثل بقيمة 100 مليون يورو من فرانسوا هنري بينو الذي يرأس مجموعة ”كيرنغ“ للسلع الفاخرة.