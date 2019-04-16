العراق.. زعيم مليشيا يهدد ضابطًا بـ“خلع عينيه“ بتهمة ”التعرض لعمامة الرسول“ (فيديو)

هدد زعيم ميليشا ”جيش المختار“ واثق البطاط، ضابطًا في الداخلية العراقية، بعد اعتقاله رجل دين، بتهمة تهريب مادة الزئبق جنوبي البلاد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتقال قوة أمنية رجلًا ”معممًا“ وهو يحمل عملة كويتية، فيما قال أحد عناصر الأمن ”إن هذا الشخص يسعى لشراء مادة الزئبق من المحافظة لتهريبها“.

وتوعد البطاط في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، الضابط المتهم بـ“الإساءة إلى المعمم“، بقتله وعائلته.

وقال البطاط، وفقًا للفيديو إن ”الضابط تعرض إلى عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم“، فيما هدده بـ“خلع عينيه من جمجمته… هو ومن معه في المجموعة التي نفذت عملية القبض، وعوائلهم“.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية توقيف أفراد المفرزة التي نشرت مقطعًا مصورًا لعملية إلقاء القبض على رجل دين، اتهمته بالسعي لشراء مادة الزئبق في محافظة البصرة وتهريبها، واعتدت عليه بكلمات غير لائقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن ”المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، وجه بإجراء تحقيق في ملابسات الحادثة، التي رافقت عملية إلقاء القبض على رجل دين في محافظة البصرة، وتناولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي“.

وأثار المقطع المسرب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الاتهامات وُجهت إلى الشخص دون إجراء تحقيق وإدانته بشكل رسمي، فضلًا عن تصوير المعتقل في وضع محرج.