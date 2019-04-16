بومبيو: نسعى لتفكيك شبكة النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ترغب في تفكيك شبكة النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية، وتحديدًا في فنزويلا.

ونقلت إذاعة ”راديو فراد“ التابعة للمعارضة الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن بومبيو قوله إن ”إيران تشكل تهديدًا عالميًا، شبكة نفوذها في أمريكا اللاتينية تدعم الجريمة والإرهاب“.

وأكد أن ”الولايات المتحدة لن تتردد بالدخول في حقبة جديدة من حروب الحالة العميقة، حيث تعمل القوى العظمى علنًا على إحباط شبكات النفوذ التي أنشأها منافسوها الإقليميون، والتي تشارك في أنشطة إجرامية وإرهابية تهدد العالم بأسره“.

وأشار إلى أن الإيرانيين ”يعانون من مشاكل، بينما يقوم نظامهم بهدر الأموال لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو“.

وقال مايك بومبيو: ”حدث فيضان ضخم في إيران لم ينعكس في وسائل الإعلام لدينا، لكن القيادة الإيرانية تصدر الإرهاب، وفي الواقع خصصوا دولاراتهم لدعم مادورو في فنزويلا، في حين أن الإيرانيين يعانون“.