ظريف يزور دمشق للقاء الأسد

توجَّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية استجابة لدعوة وجهها له الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية، إن ”ظريف توجَّه إلى دمشق صباح الثلاثاء على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته وليد المعلوم ورئيس البرلمان حميد صباغ“.

ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية أن ”زيارة ظريف إلى دمشق تستغرق يومًا واحدًا، على أن يتوجه إلى تركيا بعد لقائه كبار المسؤولين السوريين“.

وتأتي زيارة ظريف قبل 10 أيام من اجتماع أستانة في كازاخستان.

وفي الـ 27 من شباط/ فبراير الماضي، وجَّه الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة رسمية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لزيارة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن السفير السوري في طهران عدنان محمود، أنه اتصل بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأبلغه بدعوة رسمية وجهها الرئيس بشار الأسد إليه شخصيًّا، لإجراء زيارة إلى سوريا.

وكانت زيارة الأسد السرية إلى العاصمة طهران في شباط/فبراير الماضي، أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت ظريف إلى تقديم استقالته من منصبه، بسبب عدم دعوته لحضور اجتماعات الرئيس السوري مع نظيره الإيراني حسن روحاني، والمرشد علي خامنئي.