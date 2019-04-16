حريق كاتدرائية نوتردام.. الدفاع المدني الفرنسي يرد على نصيحة ترامب الفاشلة

وجه رجال الإطفاء في باريس، مساء الإثنين، فيما يبدو، ردا مباشرا على نصيحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي نشرها على تويتر فور انتشار أخبار اندلاع حريق كاتدرائية نوتردام، حيث دعا رجال الإطفاء لسرعة الاستجابة لإخماد الحريق واستخدام الطائرات العامودية لتطويق وإخماد النيران سريعا.

وقالت إدارة الدفاع المدني الفرنسية، إن هذا الخيار غير متاح، إذ قد يتسبب بتدمير المعلم التاريخي بالكامل.

وأوضحت الإدارة على تويتر، ”الهليكوبتر أو الطائرة ووزن المياه وكثافة رشها من ارتفاع منخفض ربما تضعف بنية نوتردام وتسفر عن انهيار شامل للمباني المحيطة“

ولاحظ أغلب المتابعين بطءً في عمليات إخماد الحريق، وأبدت وسائل إعلام من عدة دول استغرابها، إذ توقع كثيرون عمليات إطفاء سريعة لتطويق الحريق بالمعلم التاريخي، إلا أن بطء عمليات الإطفاء كان سببه محاولة رجال الإطفاء تطويق الحريق وإخماده دونما إحداث أي أضرار بمقتنيات المبنى وهيكله الرئيسي، إذ إن استخدام التقنيات العنيفة لإطفاء الحريق، كانت كفيلة بتدمير المبنى بالكامل.

واندلع، الإثنين، حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت شبكة ”بي إف إم“ التليفزيونية الفرنسية (خاصة) عن المتحدث باسم الكاتدرائية (لم تسمه) إن الحريق ”اندلع بسطح الكاتدرائية عند الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي (16:50 ت.غ)“.

وأوضح أنّ ”سقف الكاتدرائية يحترق كليا“ إثر تآكله من قبل النيران.

وفي السياق، أشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه من المحتمل أن يكون الحريق ”مرتبطا بأعمال التجديد في الكاتدرائية“.

وأعلن مدعي باريس العام فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.

ويمثل مبنى الكنيسة (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 -1345م) تحفة فنية من العمارة القوطية ( مرحلة من العمارة الأوروبية ) التي سادت القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.