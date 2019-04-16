تغريم بنك إيطالي 1.3 مليار دولار بسبب انتهاك العقوبات على إيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، أن فرضت غرامة مالية على مصرف ”يونيكريديتو“ (Unicredit) هو بنك إيطالي وهو أحد أكبر البنوك الأوروبية، بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على النظام الإيراني ودول أخرى.

وذكرت هيئة الاذعة البريطانية بي بي سي بنسختها الفارسية في تقرير لها، إن ”الخزانة الأمريكية فرضة غرامة تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار ضد مصرف يونيكريديتو الإيطالي بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ودول أخرى“.

وأضافت الخزانة الأمريكية إن بعض هذه الغرامات تتعلق بقيام البنك الإيطالي بالسماح لإيران بإجراء تعاملات مصرفية ومالية بين عامي 2007 و2011، موضحة أنه ”“تم تنفيذ العملية سرا دون ذكر خطوط الشحن الإيرانية“.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الملاحة الإيرانية بسبب ”انتشار أسلحة الدمار الشامل“.

وفقًا لرويترز، تم تكليف البنك الإيطالي بتحويل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن الدول والكيانات التي تمت معاقبتها عبر البنوك في مانهاتن، ونيويورك.

وتم حل الدعوى بين وزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي الأمريكي والنائب العام لمنطقة مانهاتن وهيئة الخدمات المالية لولاية نيويورك.

وأضاف التقرير إن ”البنك الإيطالي يونيكريديتو سمح لبعض الدول مثل ميانمار وكوبا وليبيا السودان وسوريا بإجراء تعاملات مالية على الرغم من العقوبات الأمريكية“.