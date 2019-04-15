قائد بالحرس الثوري: دخلنا البوسنة تحت غطاء الهلال الأحمر وكنا مع أعضاء القاعدة

كشف القيادي في الحرس الثوري الإيراني الجنرال سعيد قاسمي، الاثنين، أن عناصر من الحرس الثوري دخلوا إلى البوسنة والهرسك أثناء الحرب التي اندلعت عام 1992 واستمرت ثلاثة سنوات.

وقال الجنرال قاسمي في مقابلة مع برنامج ”رو درو“ عبر شبكة الانترنت، ”دخلنا إلى البوسنة تحت ستار منظمة الهلال الأحمر الإيراني، وقمنا بتدريب المجاهدين في البوسنة“.

وأضاف ”كنا مع أعضاء القاعدة، وشكلنا الوحدات الجهادية مع المجاهدين في جميع أنحاء العالم“.

وبدأ النفوذ الإيراني في البوسنة أثناء القتل والتهجير الذي كان يتعرض له المسلمون في هذا البلد على يد الصرب، وأرسلت إيران مبعوثاً، وقام المبعوث الإيراني بتقديم المساعدة من غذاء ودواء ومال وسلاح، بشرط السماح لإيران بنشر المذهب الشيعي.