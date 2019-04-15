روسيا تعزز بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى بـ30 جنديًا

المصدر: أ ف ب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسومًا لتعزيز بعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) بـ30 جنديًا.

وأفاد المرسوم بأن ”وزارة الدفاع سترسل ما يصل إلى 30 جنديًا كضباط اتصال ومراقبين عسكريين وضباط أركان“.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، تم توقيع اتفاقية سلام بين بانغي و14 مجموعة مسلحة تسيطر على جزء من البلاد، وتقاتل من أجل السيطرة على مواردها.

وقوة الأمم تضم 12 ألف جندي منتشرين في هذا البلد منذُ عام 2014، لكنها لم تتمكن من وقف دورة جديدة من العنف منذُ نهاية عام 2016.

من جهتها، دخلت روسيا بقوة قبل عام هذا ”المربع“ الفرنسي السابق، فقد سلمت أسلحة لقوات أفريقيا الوسطى، كما أنها تتولى الآن أمن وسلامة الرئيس ”فوستن-آركانج تواديرا“.

في شهر تموز/يوليو من عام 2018، قُتل 3 صحافيين روس يحققون في وجود مرتزقة من روسيا في أفريقيا الوسطى وسط ظروف ملتبسة.

وجمهورية أفريقيا الوسطى غارقة في الحرب منذُ عام 2013، واضطر نحو ربع سكانه البالغ عددهم 4,5 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم.