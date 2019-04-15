وزارة العدل الأمريكية ستنشر تقرير روبرت مولر الخميس المقبل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والشكوك حول قيام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة العدالة ”سيُنشر الخميس“.

وسيتم نشر التقرير المكون من 400 صفحة في نسخة لا تشمل معطيات سرية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على إصدار وزير العدل ”بيل بار“ ملخصًا من أربع صفحات، يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترامب.

ويطلب الديمقراطيون الاطلاع على تقرير مولر المؤلف من 400 صفحة، كاملًا، ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضد الرئيس.