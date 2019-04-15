قائد بالحشد الشعبي: قواتنا سوف تستقر بمحافظة خوزستان في إيران

أكد القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الإثنين، أن قواته التي دخلت إلى محافظة خوزستان العربية جنوب إيران سوف تستقر في هذه المحافظة بذريعة تقديم الدعم والإغاثة لمتضرري الفيضانات.

وقال المهندس، وهو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، خلال زيارته محافظة خوزستان التي تشهد موجة فيضانات شديدة منذ أيام: ”لقد جئنا إلى خوزستان مع عدد من قوات الحشد الشعبي، وأن هذه القوات متمركزة في خوزستان“.

ولم يذكر المهندس عدد عناصر الحشد الشعبي الذين يتواجدون في إيران، وقال إنه ”تم إدخال بعض المنشآت، وسوف يدخل جزء آخر من هذه المنشآت خلال الأيام القليلة“.

ويوم أمس أعلن قائد فيلق أمير المؤمنين التابعة للحرس الثوري الإيراني بمحافظة إيلام غرب إيران اللواء جمال شاكرمي، وصول ”قافلة كبيرة“ للميليشيات الشيعية العراقية المسلحة إلى إيران، مضيفًا أن ”هذه القوات العراقية تتواجد في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في إيران“.

ووجه العديد من الإيرانيين في داخل البلاد وخارجها موجة من الانتقادات على الشبكات الاجتماعية، بسبب اعتماد السلطات الحكومية على الميليشيات العراقية والأفغانية.

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن تواجد هذه الميليشيات خصوصًا في المدن المناوئة للنظام الإيراني مثل مدينة الأهواز العربية الهدف منه قمع أي احتجاجات شعبية تشهدها تلك المناطق في ظل انشغال قوات الجيش الإيراني والحرس الثوري بقضية الفيضانات.