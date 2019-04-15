تركيا: شراء أنظمة دفاع روسية يجب ألا يؤدي لعقوبات أمريكية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، إن شراء بلاده أنظمة دفاع جوي صاروخي روسية ”يجب ألا يؤدي لعقوبات أمريكية“، لأن أنقرة ليست غريمًا لواشنطن وتظل على التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أكار في مؤتمر بواشنطن، أن ”تركيا تتوقع أن تبقى مشتريًا لمقاتلات الشبح المتطورة من طراز إف-35، وأن تظل أيضًا واحدة من الدول المشاركة في إنتاجها“، وذلك رغم التحذيرات الأمريكية من استبعاد أنقرة من مشروع مقاتلات إف-35 إذا أقدمت على شراء نظام إس-400 الدفاعي الروسي.

وتابع أكار قائلًا: إن ”تركيا تدرس جيدًا عرضًا من الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت الصاروخية الدفاعية“.