رئيس الإكوادور: أسانج استخدم سفارتنا في لندن كمركز تجسس

قال رئيس الإكوادور لينين مورينو إن جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، خالف مرارًا شروط اللجوء وحاول استخدام سفارة الإكوادور في لندن كمركز للتجسس.

وأخرجت شرطة لندن أسانج من السفارة يوم الخميس بعد إلغاء حق اللجوء الذي استمر لـ7 سنوات، وهو ما يمهد الطريق لتسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب دوره في واحدة من أكبر عمليات التسريبات على الإطلاق للمعلومات السرية.

وانهارت علاقة أسانج مع مضيفيه بعدما اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن حياة مورينو الشخصية.

وأنكر مورينو، في حديث لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أنه تصرف بدافع انتقامي من الطريقة التي تم بها تسريب الوثائق المتعلقة بأسرته.

وقال إنه ”يأسف لأن أسانج استخدم السفارة للتدخل في ديمقراطيات الدول الأخرى“.

وأكد أن ”أي محاولة لزعزعة الاستقرار هي عمل يستحق التنديد بالنسبة للإكوادور، لأننا أمة ذات سيادة ونحترم سياسات كل دولة.. لا يمكننا السماح بأن يصبح منزلنا، ذلك المنزل الذي فتح أبوابه، مركزًا للتجسس“.

واعتبر مؤيدو أسانج أن الإكوادور ”خانته بأمر من واشنطن“، وأضافوا أن إلغاء لجوئه ”غير قانوني ويمثل لحظة سوداء لحرية الصحافة“.