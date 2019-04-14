إيران تؤكد إرسال خبراء إلى فنزويلا

أكدت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، أن بلاده أرسلت خبراء إيرانيين لمساعدة إلى فنزويلا للمساعدة في تحسين نظام المياه والكهرباء في هذا البلد.

ورفض موسوي في تصريحات صحافية، دعوة الولايات المتحدة لإيران بالخروج من فنزويلا، مشيرًا إلى أن ”إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا“.

وقال إن ”الولايات المتحدة تريد تحويل أمريكا اللاتينية إلى حديقة خلفية لها، كما كان الحال في القرن التاسع عشر، متجاهلة حقيقة أن عجلة الزمن لا ترجع“.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي جرى تعيينه أمس السبت بهذا المنصب بدلًا من بهرام قاسمي، إن ”الحكومة الفنزويلية طلب من طهران إرسال خبراء إيرانيين للمساعدة في تحسين نظام المياه والكهرباء في البلاد“.

واتهم عباس موسوي الولايات المتحدة بسرقة 30 مليار دولار من احتياطيات العملة الفنزويلية واستهدفت الشعب كتهديد اقتصادي، وهذا التدخل الأمريكي الظاهر والعلني في الشؤون الداخلية لفنزويلا مدان بشدة“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال أمس، أن ”مستعدون لمواجهة الإجراءات الإيرانية في أمريكا اللاتينية .. والأموال الإيرانية في فنزويلا تنفق من أجل أهداف تخريبية ولدعم المنظمات الإجرامية والإرهاب“.

بينما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ”على روسيا وإيران أن تخرجا من فنزويلا سريعا لعودة الديمقراطية إلى هذا البلد“.

وفي 8 من أبريل الجاري، بدأت شركة ”ماهان“ للطيران المدني التابعة للحرس الثوري الإيراني، تسيير أول رحلة مباشرة إلى فنزويلا التي تشهد احتجاجات ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي تدعمه طهران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني ”رضا جعفر زاده“، لوكالة أنباء ”مهر“، إن ”شركة ماهان إير للطيران المدني بدأت أول رحلة مباشرة من مطار طهران الدولي (الخميني) باتجاه العاصمة كاراكاس“.

وتتهم الدول الغربية والولايات المتحدة شركة ماهان إيرا للطيران بنقل معدات عسكرية إلى دول تشهد حروب من بينها سوريا والعراق وكذلك لبنان نقل أسلحة إلى حزب الله الموالي للنظام الإيراني، وتخضع هذه الشركة لعقوبات أمريكية وأوروبية.