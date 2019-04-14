إيران تطالب فرنسا ”بتوضيح موقفها“ إزاء تصريحات سفيرها لدى أمريكا

استدعت الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، السفير الفرنسي الجديد لدى طهران ”فيليب تي بو“، على خلفية تصريح للسفير الفرنسي في واشنطن جيرارد أرود.

وكان أرود قال إنه ”لا سبب يدعو لمواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بعد الاتفاق النووي“ مهددًا بفرض عقوبات على طهران.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”السفير الفرنسي الجديد لدى طهران فيليب تي بو، تم استدعاؤه من قبل حسين سادات ميداني، رئيس اللجنة الإيرانية لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي مع الغرب“.

ونقلت الوكالة عن سادات ميداني قوله إن ”الحكومة الإيرانية ترفض محتوى التغريدة غير المقبولة من قبل السفير الفرنسي في الولايات المتحدة“، داعيًا باريس إلى ”تقديم توضيح بشأن موقفها سفيرها في واشنطن“.

وذكر المسؤول الإيراني أنه ”إذا كان موقف السفير الفرنسي في واشنطن وافقت عليه الحكومة الفرنسية، سيكون بمثابة موقف صريح للحكومة الفرنسية، وإذا لم تتم معالجة هذه المسألة بشكل مرض ولم يتم حل المشكلة، فستتابع الجمهورية الإسلامية القضية على أساس الآليات المتوخاة في السعي وممارسة حقها عن أي رد فعل مناسب“.

بدوره، أكد السفير فيليب تي بو، الذي وصل طهران أواخر آذار/ مارس الماضي، أن ”الإرادة السياسية للحكومة الفرنسية هي تنفيذ بنود الاتفاق النووي“، مضيفًا أنه ”سيرفع تقريرًا فوريًا إلى المسؤولين في فرنسا“.

وكان سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة جيرارد أرود، قال إن ”انتهاء الاتفاق النووي لا يعني انتهاء التزام إيران بالبرنامج النووي غير العسكري، ومن الممكن أن توضع عليها عقوبات مرة أخرى إذا ما أقدمت على هذا الشيء“.

من جانبه، دعا مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، باريس، لتوضيح موقفها بشفافية إزاء التصريح الأخير لسفيرها في واشنطن.

وكتب عراقجي في تغريدة له في صفحته الشخصية على ”تويتر“: ”إن كانت تغريدات جيرارد ارود تمثل موقف فرنسا فإننا أمام خرق أساسي للهدف المتوحى من وراء برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي“.

وأضاف أنه على ”باريس إبداء الشفافية فورًا بهذا الصدد وفي غير هذه الحالة سنتخذ الإجراء اللازم“.