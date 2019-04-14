أسانج يبدي استعداده للتعاون مع أي طلب لتسليمه إلى السويد

أعلنت جنيفر روبنسون، محامية جوليان أسانج، الأحد، أن موكلها مستعد للتعاون مع السلطات السويدية، إذا ما طلبت تسلمه، غير أن الأولوية تبقى لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وقد أوقف مؤسس موقع ”ويكيليكس“، الخميس، في سفارة الإكوادور في لندن، بعدما لجأ إليها لسبع سنوات؛ للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية، على خلفية اتهامين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد دأب على نفيهما.

وقد سقطت الشكوى بتهمة الاعتداء الجنسي بمرور الزمن سنة 2015، ثم أسقطت السويد ملاحقاتها في القضية الثانية في أيار/مايو 2017؛ بسبب عدم القدرة على متابعة التحقيق، لكن لدى الإعلان عن التوقيف، طالبت محامية المدعية بإعادة فتح التحقيق.

وقالت جنيفر روبنسون، لقناة ”سكاي نيوز“ البريطانية: ”نحن سعداء للغاية للرد على هذه الأسئلة بحال طرحت وفي وقت طرحها“، موضحة أن ”المسألة المركزية في هذه المرحلة هي الترحيل إلى الولايات المتحدة“.

وقد أوقف الأسترالي البالغ 47 عامًا أيضًا، في إطار طلب تسليم تقدمت به الولايات المتحدة التي تتهمه بأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية تشيلسي مانينغ، في الحصول على كلمة سر، للوصول إلى آلاف الوثائق الدفاعية السرية.

وسيدرس القضاء البريطاني طلب الترحيل هذا، في الثاني من أيار/مايو.

وقالت وكيلة الدفاع عن أسانج، إنه في حال طلبت السويد ترحيله، ”سنطلب حتمًا الضمانات عينها التي أعلنا عنها وهي ألًا يسلّم (جوليان أسانج) للولايات المتحدة“، لافتة إلى أن موكلها لجأ إلى السفارة بسبب عدم توافر هذه الضمانات.

ووقع أكثر من 70 برلمانيًا بريطانيًا، على رسالة موجهة إلى وزير الداخلية البريطاني، يطالبونه فيها بإعطاء الأولوية لطلب ترحيل محتمل من السويد.

وأكدت روبنسون، أن ”جوليان لم يخش يومًا مواجهة القضاء البريطاني أو السويدي“، و“همّنا كان ولا يزال منع ترحيله إلى الولايات المتحدة“.