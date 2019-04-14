استطلاع: ثلث الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل تكذب بشأن المحرقة

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز يهودي، أن حوالي ثلث الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل تكذب بشأن عدد ضحايا المحرقة، والتي تقدرهم بنحو 6 ملايين ضحية.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه مؤتمر ”المطالبات“، الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف الحصول على تعويضات من ألمانيا بسبب المحرقة، إلى أن 66% من الذين تم استطلاع آرائهم وولدوا بعد الألفية الثانية، لم يسمعوا بمعسكرات الاعتقال النازية ضد اليهود.

وأوضح التقرير الذي نشر في صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حوالي 45% من الذين تم استطلاعهم لم يعرفوا اسم أي معسكر اعتقال لليهود أقامته ألمانيا النازية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، في حين رأى نحو 68% منهم، بأن هناك شعورًا عامًا ضد السامية في الولايات المتحدة.

وقال التقرير: ”أظهر الاستطلاع أن حوالي ثلث الأمريكيين يعتقدون أن عدد ضحايا المحرقة يبلغ نحو مليونين، وليس 6 ملايين كما تقول إسرائيل“.

وبيّن الاستطلاع أيضًا، أن 7 من كل 10 أشخاص من الذين تم استطلاعهم، أجابوا بأن هناك انحسارًا في عدد الأمريكيين الذين يهتمون بالمحرقة.