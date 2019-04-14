أردوغان يعرب للمرة الأولى عن قلقه من إمكانية تشتت حزبه

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قلقه من إمكانية تشتت حزبه الذي مني بانتكاسة انتخابية أخيرًا بخسارته المدن الكبرى للمرة الأولى منذ توليه السلطة.

ونقلت صحيفة ”زمان“ التركية المعارضة عن أردوغان قوله خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة العامة لجمعية الأئمة والخطباء: ”“أرى أن كثيرًا من زملائنا يبحثون عن توجهات ومسارات جديدة، في وقت يجب أن نتضامن فيه ونتكاتف ونقف جنبًا إلى جنب، وقد وصل التشتّت بهم حدَّ أن بدأ البعض يشكّك في جدوى مسجد جامليجا الذي يُعد أكبر المساجد في الشطر الآسيوي من اسطنبول”.

وأضاف أردوغان أن ”هذا ليس من شيم المناضلين أصحاب الدعوة والرسالة“ على حد قوله، متناسيًّا أنه كان أول من انشق عن حزب الرفاه الإسلامي بقيادة معلمه نجم الدين أربكان.

ويأتي تصريح أردوغان غير المسبوق بعد تصريحات رفيق دربه رئيس تركيا السابق عبد الله غل، الذي خرج عن صمته للمرة الأولى حول التطورات الأخيرة في تركيا، قائلًا إن ”الأحداث التي شهدتها تركيا بعد بدء الإعلان عن النتائج في إسطنبول، والتأخير في بيان النتائج النهائية إلى هذا الحد، ألقت بظلالها على نزاهة الانتخابات“.

وأضاف غل في بيان نشره عبر موقعه الشخصي الإلكتروني، أن ”الامتناع عن تسليم محاضر التنصيب لرؤساء البلديات الجدد من الأكراد، رغم أنهم أكملوا كل الإجراءات القانونية للترشح قبل الانتخابات، لم يكن خطوة قانونية، كان يجب الإعلان عن النتائج وإنهاء النقاشات وإيقاف حالة الاحتقان السياسي بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والطعون“، داعيًا إلى ”تجنّب مواقف من شأنها أن تثير الشبهات حول نزاهة الانتخابات، وتجنب ارتكاب الأخطاء بعدما تمكنا من السلطة وأصبحنا أقوياء“.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن بوادر انشقاق داخل حزب أردوغان يقوده غل، ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، إثر ما يرون أنه نهج أردوغان في اتباع سياسة الزعامة الأحادية على رأس الحزب والدولة.