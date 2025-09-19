وسط تحولات سياسية.. أول إجراء أمريكي يحث على الاعتراف بدولة فلسطينية

طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، أول قرار في المجلس يحث على الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تعكس تغيرًا في الميول السياسية تجاه إسرائيل بعد نحو عامين من اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يواجه الإجراء صعوبة في الإقرار، نظرًا لسيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47.

وقال الديمقراطي جيف ميركلي، من ولاية أوريغون، الذي يقود المسعى، في بيان: "تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية القيادة، وحان الآن وقت العمل".

وأضاف أن القرار يحث على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، مع ضمان أمنها، مؤكداً أن ذلك سيمنح كلا الجانبين الأمل ويعزز آفاق السلام، بحسب "رويترز".

وفي مجلس النواب، يوزع النائب رو كانا، من ولاية كاليفورنيا رسائل لحشد الدعم للاعتراف بفلسطين، في إطار تحركات واسعة تعكس توجهًا لدى بعض المشرعين للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، مع اقتراب الصراع من عامه الثاني.

ومن بين المشرعين المشاركين في الجهود بمجلس الشيوخ: الديمقراطيون كريس فان هولين من ماريلاند، تيم كين من فيرجينيا، بيتر ويلش من فيرمونت، تينا سميث من مينيسوتا، تامي بالدوين من ويسكونسن، ومازي هيرونو من هاواي، بالإضافة إلى بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل متوافق مع الحزب الديمقراطي.

ويُعد ساندرز أول سناتور أمريكي يصف الأحداث في غزة بأنها إبادة جماعية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، بينما قالت إسرائيل إن النتائج منحازة وتعتمد على أدلة لم يتم التحقق منها.

وتستعد دول حليفة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/ إبسوس" الشهر الماضي، أن 58% من الأمريكيين يرون أن على كل دولة في الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة.