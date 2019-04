جرحى بإطلاق نار قرب ملهى ليلي في ملبورن الأسترالية (صور وفيديو)

أصيب أربعة أشخاص بجروح، بينهم اثنان بحالة حرجة، في إطلاق نار وقع فجر الأحد في ملهى ليلي في مدينة ملبورن في غرب أستراليا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة إنّ ثلاثة من الجرحى الأربعة تتراوح أعمارهم بين 29 و50 عاماً، في حين لم يعرف في الحال عمر الجريح الرابع.

وكانت الشرطة قالت في حصيلة أولى إنّ إطلاق النار أوقع ”العديد من الضحايا“.

وقالت في بيان إنّ ”المحقّقين يعتقدون أنه تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى قرب ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود“ قرابة الساعة الثالثة فجراً (17,00 ت غ السبت).

وأضافت أنّ إطلاق النار وقع في حي براهران في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد، وأن المحقّقين يعملون على ”جلاء ملابسات ما جرى“.

MELBOURNE SHOOTING: This is currently the scene outside ‘Love Machine’ nightclub near Chapel Street. 4 people are in hospital, 2 of whom are critical after a shooting at the venue at 3:20am. The exact circumstances are still being established.@10NewsFirst @10Daily pic.twitter.com/0sQzJKwjFj

— Kristina Costalos (@kcostalos) April 13, 2019