حراك السترات الصفراء في فرنسا يستعيد مشاهد من القرن التاسع عشر (فيديو)

تظاهرت مجموعة من السترات الصفراء في باريس، اليوم السبت، بعد أن تنكرت في هيئة مواطنين عاشوا في القرن التاسع عشر.

وردد المحتجون بعضًا من شعارات الثورة الفرنسية، وتصاحبهم مقطوعات عالمية شهيرة للعودة بالزمن المتخيل إلى تلك الفترة، مثل ”من أجل اليزا“ لبيتهوفن.

وبرر المتظاهرون هذا الاختيار في التظاهر، بتشبيههم ما يجري حاليًا في فرنسا بما عاشته في عهد الملكية، من فقر، وحرمان، وتسلط.

كما قاموا بشنق دمية عليها رموز الدولار، واليورو، مثلما كان يحدث خلال الثورة الفرنسية، لإدانة النظام الاقتصادي الذي يخدم الأغنياء.

وتراجعت أعداد المتظاهرين في إطار حركة السترات الصفراء، مقارنة مع بداياتها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لكن عددًا مهمًا منهم لا يزال مصرًا على التحرك حتى تتحسن الأوضاع، بل يطالبون بتنحية إيمانويل ماكرون، وإعادة الانتخابات الرئاسية.

وشددت الحكومة الفرنسية إجراءاتها على المتظاهرين، بعد أعمال الشغب التي طالت الممتلكات العامة، خاصة في أحياء شهيرة مثل الشانزلزيه،

ومنعت التظاهر في عدد منها، ورفعت قيمة الغرامة المالية على المخالفين.