آلاف المصلين في باكستان يشكلون بأجسادهم صورة مسجد النور (فيديو)

تجمع آلاف الباكستانيين الذين ارتدوا الملابس البيضاء في مدينة جانغ (وسط باكستان)، لتشكيل صورة عملاقة لمسجد النور في كرايستشرتش، في نيوزيلندا، حيث قتل رجل يدعي بتفوق العرق الأبيض عشرات الأشخاص في آذار/مارس.

وتظهر مشاهد صورت بطائرة مسيّرة، رجالًا يلبسون الرداء التقليدي، ويقفون في حقل أخضر، فيما كتبت مجموعة أخرى بأجسادها عبارة ”الإسلام سلام“.

ووضع علمان ضخمان لباكستان ونيوزيلندا على العشب على مسافة أمتار قليلة من المشاركين. وعلى لافتة طويلة كتب ”تضامن من باكستان مع شهداء كرايستشرتش“.

Thousands of Pakistanis shaped themselves as Al-Noor Mosque Christchurch, New Zealand.

at Shrine of Hadrat Sultan Bahoo, Shorkot, #Pakistan.

Tribute organisers praised the New Zealand government after what had been a "very tough time" for Muslims in the country #NewZealand ???????????????? pic.twitter.com/jPEYFD0L6r

— Syed Ali (@Ali_answers) April 13, 2019