تتبع 300 هدف في آن واحد.. روسيا تكشف عن أحدث طائراتها التجسسية (فيديو)

كشفت روسيا النقاب عن طائرة تجسس حديثة تستطيع تتبع 300 هدف في آن واحد، أطلق عليها اسم ”الفطر الطائر“؛ بسبب مظهر قبة الرادار الدوارة المميز.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإنه رغم اسمها الطريف، إلا أن الطائرة الروسية الجديدة، أكثر تطورًا من قريناتها الغربية، وتستطيع تتبع 300 هدف في آن واحد لمدى يصل إلى 405 أميال.

وبعد أن أكملت الاختبارات الجوية الأولى، من المتوقع أن يتم عرض طائرة التجسس المتطورة بجانب 70 طائرة حربية في عرض جوي بمهرجان يوم النصر في موسكو يوم 9 أيار/مايو المقبل، إذا صدرت الموافقة النهائية من الحكومة.

وتستطيع الطائرة أن تحمل حوالي 20 طنًا من معدات التجسس الفريدة من نوعها، وهي مزودة بقبة رادار دوارة فوق جسمها.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الروسية: ”تتفوق قدرات الطائرة الجديدة على نظيراتها المحلية والأجنبية بكثير، بما في ذلك طائرة بوينغ E-3 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهي تستطيع التحليق لمدة 4 ساعات قبل الحاجة إلى التزود بالوقود“.

وكشف المصدر في فبراير الماضي، أن روسيا بدأت الاختبارات الأولية للطائرة بعد رحلتها الأولى أواخر عام 2017.

وقال رئيس شركة الطائرات المتحدة، يوري سليوسار، إنه من المقرر تسليم الطائرة الجديدة إلى القوات الجوية الروسية في وقت مبكر من عام 2020.