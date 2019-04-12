محتجون أهوازيون يطردون قائدًا بالحرس الثوري الإيراني

أقدم متظاهرون غاضبون في منطقة ملاشية بالأهواز، الجمعة، على طرد مساعد قوات الحرس الثوري في الشؤون الاجتماعية والثقافية والقائد السابق لقوات البسيج محمد رضا نقدي، احتجاجًا على ما تعرضت له المنطقة في كارثة السيول الأخيرة نتيجة الإهمال الممنهج من قبل نظام الملالي للمناطق العربية في الأهواز.

وشهدت عدة مناطق في الأهواز العربية مظاهرات ضد النظام الإيراني، حيث شهدت منطقة «شلنك آباد» تظاهرة على تقاعس النظام في تأمين الخدمات والإمكانات للمواطنين المنكوبين وكذلك فتح سواتر السيول نحو الأراضي الزراعية وبيوت المواطنين.

كما تظاهر عصر الجمعة المواطنون في عين دو (سيد كريم) غربي الأهواز للاحتجاج على عدم توجيه المياه نحو الأهوار وعدم وجود إمكانات لإنشاء سواتر أمام السيول.

ورفع المحتجون شعار «هذه الأرض لها أسود لا تسمح لأحد بالاقتراب» و«إنهم أرادوا إذلالنا ولكننا أبينا».