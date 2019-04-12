أمريكا تفرض عقوبات على 4 شركات شحن تنقل النفط من فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض مزيد من العقوبات على شركات شحن تنقل النفط من فنزويلا، حيث أدرجت على القائمة السوداء أربع شركات وتسع ناقلات قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بعضها نقل الخام إلى كوبا.

وذكرت الوزارة أن الشركات هي جنيفر نافيجيشن وليما شيبينج كورب ولارج رينج، وهي شركات مقرها ليبيريا، وشركة بي.بي تانكرز ومقرها إيطاليا.

وأدرجت على القائمة السوداء ناقلة تتبع كل واحدة من الشركات الليبيرية وست ناقلات أخرى مملوكة للشركة الإيطالية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن قطاع النفط الفنزويلي يواصل ”توفير شريان حياة للنظام غير الشرعي“ بقيادة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ”نواصل استهداف الشركات التي تنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا، فهي تجني أرباحا بينما ينهب نظام مادورو الموارد الطبيعية“.

وفرضت الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع عقوبات على 34 سفينة تشغلها أو تملكها شركة بتروليوس دي فنزويلا التابعة للدولة في فنزويلا، وأيضا على شركتين أخريين وناقلة نقلت الخام الفنزويلي إلى كوبا في فبراير شباط ومارس آذار.