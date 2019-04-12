مندوب السودان في مجلس الأمن: المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم

قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، عمر صديق، إن المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكّل في بلاده ”لم يأتِ ليحكم، بل لكي يرعى تشكيل حكومة مدنية“.

جاء ذلك في كلمة لـ“صديق“ بجلسة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، مخصصة لمناقشة الوضع الحدودي بين السودان وجنوب السودان، الناجم عن انفصال الأخيرة عن الأولى عبر استفتاء شعبي عام 2011.

وشهدت الجلسة اعتماد قرار أمريكي بتمديد ولاية القوات الأممية المؤقتة بمنطقة ”أبيي“، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لمدة 6 أشهر.

وأمس الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين، وإعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر.

وخلال كلمته بمجلس الأمن، أكد صديق أن ”ما يحدث في السودان شأن داخلي“.

وطالب المندوب السوداني أيضًا المجتمع الدولي بـ“ضرورة احترام تطلعات السودانيين ودعم العملية الديمقراطية في بلاده“.

وفي وقت سابق الجمعة، تعهد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عمر زين العابدين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، بـ“تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة مع انتهاء المرحلة الانتقالية“.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد في وقت لاحق الجمعة جلسة طارئة بدعوة من الولايات المتحدة ودول أوروبية؛ لمناقشة تطورات الوضع في السودان.