فوز 3 سيدات عربيات فقط في انتخابات الكنيست.. تعرف عليهن (صور)

أسفرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، عن فوز 3 سيدات عربيات من أصل 5 ترشحن للانتخابات، وفيما يلي نبذة عنهن:

عايدة توما

هي عضو كنيست سابقة (55 عامًا) من الناصرة، ومن تحالف القائمة العربية المكونة من حزبي ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“ الذي يرأسه أيمن عودة، و“الحركة العربية للتغيير“ برئاسة أحمد الطيبي، وناشطة في جمعيات نسوية عديدة، عملت لسنوات طويلة في الدفاع عن قضايا المرأة، ثم انتخبت عام 2015 كنائب في الكنيست.

وتقول عايدة، إنها تحمل هموم النساء إلى الكنيست وتطرح موضوع تهميشهن. وتخوض الانتخابات الحالية بمقعد مضمون، وتم وضعها في المرتبة الثالثة على سلم ترتيب القائمة الحزبية.

هبه يزبك

ناشطة (34 عامًا)، ترشحت محل النائب السابقة حنين زعبي التي بقيت في الكنيست مدة 10 سنوات. وهي من مواليد مدينة الناصرة، وعضو اللجنة المركزية بحزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“، الذي يرأسه الدكتور مطانس شحادة.

أنهت دراسة الماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة تل أبيب، وتحضر الدكتوراه في موضوع التهجير الداخلي للفلسطينيين، وتم وضعها بالمرتبة الرابعة على سلم ترتيب القائمة الحزبية.

الإعلامية غدير مريح

وهي إعلامية (34 عامًا)، ومرشحة عربية درزية في تحالف ”أزرق- أبيض“، برئاسة رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بيني غانتس، تخوض الانتخابات بمقعد مضمون بحسب كل التقديرات، وتم وضعها في المرتبة 25 على سلم القائمة الحزبية.

وغدير مريح من دالية الكرمل في جبل الكرمل في حيفا. كانت مذيعة نشرة الأخبار العربية الرئيسية في قناة ”مكان“ باللغة العربية، وأصبحت مقدمة النشرة الإخبارية الرئيسية باللغة العبرية في التلفزيون الإسرائيلي.

حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتصوير الطبي من جامعة بار إيلان، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة حيفا. واختارها غانتس في محاولة منه لاسترضاء الدروز.

فيما خسرت انتخابات الكنيست الـ 21 كل من:

إيمان الخطيب

وهي مرشحة عن ”القائمة العربية الموحدة وحزب التجمع“ المكونة من الحركة الإسلامية الجنوبية، وحزب التجمع الديمقراطي، وتنتمي إلى الحركة الإسلامية وترتدي غطاء رأس.

وتحدثت في لقاء انتخابي بحماس وحيوية عن ضرورة التواجد في الكنيست، وتم وضعها بالمرتبة السابعة على سلم ترتيب القائمة الحزبية.

سندس صالح

وهي مرشحة عن حزب ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“، من قرية المشهد، قضاء الناصرة، وهي أم لثلاثة أطفال.

أنهت دراسة البكالوريوس في موضوع البيولوجيا، والماجستير في موضوع العلوم والتكنولوجيا، في معهد التخنيون في حيف، وتم وضعها بالمرتبة السابعة على سلم القائمة الحزبية.