مقتل ضابط شرطة وخطف طبيبين من كوبا في شمال شرق كينيا

ذكرت قناة (كيه.تي.إن نيوز) التلفزيونية في كينيا، وصحيفة (ديلي نيشن) اليوم الجمعة، أن مسلحين مجهولين قتلوا ضابط شرطة بالرصاص، وخطفوا طبيبين من كوبا في مدينة مانديرا بشمال شرق البلد الأفريقي.

وقالت الصحيفة، إن المهاجمين اقتادوا الطبيبين بعيدًا بعد إطلاق النار على الضابط.

وذكرت قناة (كيه.تي.إن نيوز)، أن الشرطة تشتبه في أن الطبيبين وخاطفيهما، الذين يُعتقد أنهم من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد توجهوا إلى الصومال.

وفي الماضي، كانت مانديرا مسرحًا لهجمات متكررة قتل فيها عشرات من المدنيين وأفراد الأمن. وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عن معظم هذه الهجمات.

وتقاتل حركة الشباب المتشددة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال، وإقامة حكمها الخاص بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

كما تشن الحركة هجمات متكررة في كينيا، معظمها في المنطقة المتاخمة للصومال؛ للضغط على الحكومة الكينية لسحب قواتها من الصومال.