14 قتيلًا في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

المصدر: ا ف ب‎

قُتل 14 شخصًا على الأقل وجُرح 15 آخرون، اليوم الجمعة، في انفجار قنبلة في سوق خضار بمدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وفق ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في الشرطة، عبد الرزاق شيما، إن معظم الضحايا ينتمون لأقلية الهازارا الشيعية التي تعرضت للاستهداف في السابق.

وأضاف ”قُتل 14 شخصًا وجُرح 15 آخرون في الانفجار الذي وقع في حي هازارغانجي في كويتا“.

وأكد موظفو المستشفى الذي نقل إليه الضحايا، الحصيلة.

وشوهدت في مكان الانفجار، أشلاء بشرية متناثرة ودماء، فيما كان الجرحى يصرخون طلبًا للمساعدة.

وذكر مسؤول في الشرطة المحلية، نجا من الانفجار، أن المنطقة كانت مكتظة عندما وقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وفي تلك الفترة، تصل الشاحنات محملة بالخضار من خارج المدينة، قبل أن يقوم التجار بنقلها إلى عربات أصغر وتسليمها في أنحاء كويتا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتُعد محافظة بلوشتسان المحاذية لأفغانسان وإيران، أكبر محافظات باكستان وأكثرها فقرًا، وتنتشر فيها أعمال عنف إثنية وطائفية وتمرد.