الإكوادور تعتقل مساعد أسانج أثناء محاولته الفرار إلى اليابان

المصدر: أ ف ب

اعتقل متعاون مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، الخميس في الإكوادور أثناء محاولته الفرار إلى اليابان، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية الإكوادورية.

ولم تحدد الوزيرة ماريا باولا رومو اسم الشخص أو تعط معلومات عن هويته، لكنها قالت إنه قريب جدًا من أسانج.

وأوقفت الشرطة البريطانية أسانج في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الاكوادور حقه في اللجوء.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان ”أيقاف جوليان أسانج، البالغ 47 عامًا، الخميس 11 نيسان/ أبريل من قبل عناصر شرطة العاصمة في سفارة الإكوادور“.

وأوضحت أن التوقيف تم بموجب أمر قضائي يعود لحزيران/ يونيو 2012 صادر عن محكمة وستمنستر في لندن، بسبب عدم مثول أسانج أمام المحكمة.

وأعلن رئيس الإكوادور لنين مورينو أن بلاده تصرفت بموجب حقها ”السيادي“ حين قررت سحب لجوء أسانج.

وكتب على تويتر: ”الإكوادور قررت بموجب الحق السيادي سحب اللجوء الدبلوماسي لجوليان أسانج لخرقه أكثر من مرة الاتفاقيات الدولية“.