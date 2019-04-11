البابا فرنسيس يقبّل أقدام زعماء جنوب السودان ويدعوهم للحفاظ على السلام (فيديو)

أظهر مقطع فيديو البابا فرنسيس وهو يركع بعد خلوة روحية غير مسبوقة في الفاتيكان، لتقبيل أقدام زعماء دولة جنوب السودان المتحاربين، وحثهم على عدم العودة إلى الحرب الأهلية.

وحث البابا رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق الذي تحول إلى زعيم للمتمردين ريك مشار، وثلاثة نواب آخرين للرئيس على احترام الهدنة والالتزام بتشكيل حكومة وحدة الشهر المقبل.