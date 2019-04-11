سجن ناشط أهوازي بتهمة الدعاية ضد النظام الإيراني

قضت الشعبة الثالثة في محكمة الثورة بمدينة الأهواز، ذات الغالبية العربية جنوب إيران، بالسجن على ناشط مدني 6 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام الإيراني.

وقال موقع ”آمد نيوز“ التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الخميس، إن ”الشعبة الثالثة في محكمة الثورة بمدينة الأهواز قضت بالسجن 6 أشهر ضد الناشط المدني نريمان نوروزي عسكري، بتهمة الدعاية ضد النظام الإيراني”، مضيفة أن الناشط من أهالي بلدة ”إيذه“ في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران التي تقطنها أغلبية عربية.

واعتقلت قوات الاستخبارات بالأهواز فجر الخامس من سبتمبر الماضي، الناشط نريمان نوروزي عسكري بعد مداهمة منزله ونقله إلى مكان مجهول.

وتم نقل الناشط الأهوازي إلى وزارة العدل في مدينة إيذه في منتصف اليوم نفسه ووجهت إليه تهمة ”الدعاية ضد النظام“، وتم زجه في السجن المركزي بمدينة الأهواز.

وأمضى الناشط نريمان 34 يومًا في الحجز، كما أمضى 20 يومًا في الحبس الانفرادي، وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أُطلق سراحه مؤقتًا بكفالة قدرها مليار ريال إيراني (10 آلاف دولار).