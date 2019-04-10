الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان على تأجيل ”بريكست“ حتى أكتوبر

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، مساء الأربعاء، إن زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا حتى الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول الأوروبي على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، عقب انتهاء القمة الأوروبية الطارئة التي انعقدت في بروكسل، لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأضاف أن هذا ”التأجيل المرن يعطي بريطانيا فرصة مدتها 6 أشهر لكي تجد الحل الأفضل لها بالنسبة لعملية الخروج من الكيان الأوروبي“.

وكان توسك ذكر في تغريدة سابقة أنه تم الاتفاق خلال القمة على تأجيل عملية الخروج، لكنه لم يذكر حينها إلى أي تاريخ تم التأجيل.

وفي وقت سابق أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي لندن حتى الـ 22 من مايو/ أيار المقبل للانسحاب من التكتل في حال وافق المشرعون البريطانيون على اتفاق الخروج، وحتى الـ 12 من أبريل/ نيسان إذا رفضوه.

ويرفض أغلب النواب بمجلس العموم البريطاني (البرلمان) بعض التفاصيل في الاتفاق، خصوصًا المتعلقة بالحدود مع جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد.

لكنهم يرفضون أيضًا الخروج دون اتفاق، ما وضع البلاد في دوامة لا تزال مستمرة منذ أشهر، وسط إصرار بروكسل على خطة ”بريكست“ بصيغتها الحالية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي، خلال مؤتمر صحافي ليل الأربعاء الخميس في بروكسل، إن بريطانيا ”لا يزال بإمكانها“ مغادرة الاتحاد الأوروبي في 22 أيار/مايو على الرغم من تأجيل بريكست حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت ماي: ”إذا توصلنا الآن إلى اتفاق (…) لا يزال بإمكاننا الخروج في 22 أيار/ مايو“.

واتخذت المملكة المتحدة قرارًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي عقب استفتاء أجرته في الـ23 من حزيران/ يونيو 2016، بدأت في إثره رسميًّا مفاوضات الخروج من التكتل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.