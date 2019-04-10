ترامب: تحقيق مولر كان ”محاولة انقلاب“‎

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، التحقيق الذي أجراه روبرت مولر بشأن علاقة حملته الانتخابية بروسيا، بأنه كان ”محاولة انقلاب ترقى للخيانة“.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية من خارج البيت الأبيض: ”كان ذلك محاولة انقلاب، إنها محاولة لإسقاط الرئيس، وقد هزمناهم“.

وتابع: ”لقد تصدينا لذلك، أتعلمون لماذا؟ لأنني كنت أعلم أن هذا الأمر كان غير قانونيًا برمته“.

وأردف: ”ما حدث كان مطاردة غير شرعية، وما قاموا به كان خيانة وأمرًا مرعبًا وانتهاكًا لدستورنا“.

وكان تقرير مولر قد برأ ساحة ترامب أواخر الشهر الماضي من شبهة التواطؤ مع الروس.

وجاء في ملخص التقرير، الذي سلمه وزير العدل الأمريكي، بيل بار، إلى لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، أن تحقيق مولر الذي استمر نحو عامين لم يجد أن حملة ترامب أو المرتبطين بها ”تآمروا أو نسقوا“ مع روسيا في محاولاتها التأثير على انتخابات 2016.

وكانت تحقيقات مولر تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب في انتخابات 2016، أو أن يكون الرئيس تعمد عرقلة سير التحقيق في هذا الإطار، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ”FBI“ السابق جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017.

ومرارا، استبعد ترامب أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدته بالوصول إلى الرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.