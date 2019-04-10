طالبان ترفض المشاركة بمؤتمر سلام تستضيفه الحكومة في كابول

أعلنت حركة طالبان، الأربعاء، أنها لن تشارك في مؤتمر سلام تستضيفه الحكومة الأفغانية في كابول.

ووصفت الحركة في بيان على لسان متحدثها، ذبيح الله مجاهد، نشرته وسائل إعلام محلية، المؤتمر بأنه ”خطوة للتظاهر والاستعراض“.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن عقد جلسة تشاورية لمدة 4 أيام خلال الشهر الجاري لمناقشة الخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل مع طالبان.

وقال محمد عمر داودزاي، أمين المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان المكلف بإبرام اتفاق سلام مع طالبان، في وقت سابق إن حكومة كابل تسعى من وراء هذا المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر مع طالبان من أجل سلام مستدام في البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من طالبان والحكومة الأفغانية والولايات المتحدة في الدوحة الشهر الجاري، كجزء من عملية السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت 17 عامًا في أفغانستان.