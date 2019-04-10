تركيا.. ”العليا للانتخابات“ تقرر إعادة الانتخابات المحلية بمدينة شرق البلاد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ، اليوم الأربعاء، عن إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في مدينة ”يوسف إيلي“ التابعة لولاية أرتفين شمال شرق البلاد.

جاء إلغاء نتائج الانتخابات بسبب اعتراض قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض، إثر فوز مرشح حزب العدالة والتنمية بفارق صوت واحد، بعد أن كان الفارق 3 أصوات.

وعقب إعادة فرز الأصوات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تبين وجود صوتين لشخصين لا يحق لهما التصويت، ليتراجع الفارق إلى صوت واحد.

وقررت اللجنة إعادة الانتخابات في المدينة بتاريخ 2 يونيو/حزيران القادم.

الجدير بالذكر، أن مرشح حزب العدالة والتنمية أيوب آيتكين فاز بفارق صوت واحد عن مرشح حزب الشعب الجمهوري باريش دميرجي، خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار المنصرم.