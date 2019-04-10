بومبيو: قاسم سليماني إرهابي مثل البغدادي‎

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بأنه ”إرهابي“، يأتي ذلك قبل يومين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وضع الحرس الثوري على لائحة الجماعات الإرهابية.

ونقل حساب وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية عبر تويتر، اليوم الأربعاء، عن بومبيو قوله خلال حديثه لشبكة ”فوكس نيوز“، إن ”قاسم سليماني قائد فيلق القدس إرهابي“.

وردًا على استطلاع أجرته قناة فوكس نيوز، سأل فيه وزير الخارجية الأمريكي: ”هل تعتبر الولايات المتحدة قاسم سليماني، مثل أبو بكر البغدادي، زعيم ما يسمى داعش، قال بومبيو: ”نعم، إنه إرهابي“.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تفاصيل العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني الذي صنفته الإثنين الماضي، بالإرهابي خلال الأسبوع المقبل.

وفي السياق، قال الوزير الأمريكي إنّ الرئيس دونالد ترامب، سيواصل زيادة الضغط على إيران لكنه امتنع عن التعقيب على إمكانية تقديم إعفاءات للدول التي تستورد النفط الإيراني.

وأبلغ بومبيو لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأنّه ليس لديه ”أيّ تصريحات“ بشأن إعفاءات.

وأضاف: ”أستطيع أن أطمئن بقية العالم بأن الرئيس ترامب سيواصل الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يتغير سلوكها“.