ترامب: فوز نتنياهو بالانتخابات مؤشر جديد للسلام‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفترة جديدة في المنصب مؤشر جيد للسلام.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.

وأظهر إحصاء للأصوات أن نتنياهو شق لنفسه طريقًا واضحًا للبقاء في السلطة اليوم الأربعاء، إذ من المقرر أن تمنحه أحزاب اليمين المتطرف أغلبية برلمانية رغم المنافسة الشديدة بينه وبين خصمه الوسطي الرئيسي.

ومع فرز أكثر من 97% من الأصوات، يبدو أن حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو، سيحشد ما يكفي من الدعم للسيطرة على 65 من مقاعد الكنيست المكون من 120 مقعدًا، وسيقع الاختيار على رئيس الوزراء لرئاسة الحكومة الائتلافية المقبلة لولاية خامسة قياسية.

واعتُبر السباق الانتخابي المحتدم استفتاء على شخصية نتنياهو وسجله في مواجهة اتهامات بالفساد، ويواجه رئيس الوزراء احتمال إدانته في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وعلى الرغم من ذلك، حصد نتنياهو أربعة مقاعد إضافية مقارنة مع ائتلافه الحاكم المنتهية ولايته، وذلك وفقًا لكشف نشرته اللجنة المركزية للانتخابات للأحزاب التي حصلت على ما يكفي من الأصوات لدخول البرلمان.