هل تؤخر المساومات السياسية تشكيل حكومة نتنياهو؟

قالت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، فرز منها حتى الآن 97.4 % من أصواتها، ومنحت الليكود وكتلة بنيامين نتنياهو تقدمًا على كتلة ”الأزرق والأبيض“ المنافسة، بنسبة 65 – 55 في مقاعد الكنيست، ما يعني أن فترة تشكيل الحكومة الجديدة ستستغرق عدة أسابيع.

ورغم إحراز الحزبين المتنافسين مقاعد متقاربة جعلت كلًا من نتنياهو وخصمه في الانتخابات بيني غانتر يعلنان الانتصار، إلا أن تشكيلة الأحزاب الأصغر التي تتوزع تحالفاتها بين الكتلتين الرئيسيتين، توصف بأنها نتائج حسمت تكليف نتنياهو لدورة خامسة في رئاسته الحكومية، لكن المساومات السياسية ستستغرق أسابيع، كما قالت فوكس نيوز.

وتُظهر النتائج، حتى الآن، أن حزبي الليكود و ”الأزرق والأبيض“ حصلا على 35 مقعدًا لكل منهما، فيما حصل شاس على 8 مقاعد، ومثله حزب التوراة، فيما حصل حزب العمل المتحد على 6 مقاعد.

ونقلت ”فوكس نيوز“ عن أحمد مجدلاني، أحد مساعدي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قوله إن عودة نتنياهو للسلطة تعتبر إشارة شؤم وقلق، كونه (نتنياهو) التزم أمام ناخبيه بضم أراضي المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، لينهي بذلك أي احتمال لحل الدولتين. مضيفًا أن السلطة الفلسطينية ستلجأ للمجموعة الدولية من أجل مواجهة خطط نتنياهو بضم أراضي المستوطنات إلى إسرائيل.