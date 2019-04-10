مقتل طيار إيراني بسقوط مروحية في ”أرومية“

سقطت طائرة هليكوبتر بمدينة ”أرومية“ بمحافظة أذربايجان الغربية شمالي غرب إيران، ما أسفر عن مقتل طيار واحد على الأقل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حاكم مدينة ”أرومية“ غلام رضا ملا محمدي إن الحادث أسفر عن سقوط قتيل واحد و8 جرحى اثنان منهم في حالة حرجة.

وأفاد موقع ”ركنا“ الإخباري، اليوم الأربعاء، أن مروحية تابعة لحرس الحدود الإيراني سقطت عند منفذ ”سيلوانة“ التابع لمدينة ”أرومية“ بمحافظة ”أذربايجان“ الغربية، مضيفًا أن ”سقوط المروحية خلف قتيلين“.

من جانبها، أعلنت الوكالة الرسمية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن ”سقوط المروحية خلف قتيلَا وستة جرحى، اثنان منهم في حالة خطرة“، مشيرة إلى أن ”عشر سيارات إسعاف توجهت لمكان الحادث“.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن أسباب سقوط الطائرة التابعة لقوات حرس الحدود الإيراني.