عرض أمريكي جديد لتركيا لوقف شراء صواريخ ”S400“ الروسية

ذكرت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن قدمت عرضًا جديدًا ”أكثر واقعية“ من العروض السابقة لتركيا، لثنيها عن شراء صواريخ ”S400“ الروسية.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية التركي داوود أوغلو قوله لتلفزيون ”ان تي في“ الأمريكي، إن واشنطن أرسلت الاقتراح الجديد للحكومة التركية، في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة أتمت صفقة الصواريخ.

وبين أوغلو ”أن الولايات المتحدة أرسلت مقترحًا جديدًا كبديل لصفقة صواريخ ”S400″، وهو أكثر واقعية من العروض التي قدمتها من قبل“.

وأكدت الوكالة أن الوزير التركي لم يكشف تفاصيل المقترح الجديد، لافتة إلى أن العروض السابقة تضمنت نشر صواريخ باتريوت الأمريكية في تركيا.

وأشارت إلى أن تصريحات أوغلو جاءت بعد يومين من إعلان أردوغان، عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين، أن الصفقة تمت.

وكان أردوغان قد صرح بأن الولايات المتحدة تقوم باستفزاز تركيا مرارًا، وأن هذه الاستفزازات قد تدفع أنقرة إلى تقريب موعد تسلم الصواريخ الروسية.

وفي تحذير جديد لواشنطن أكد اوغلو أن: ”تركيا لن تترك دون خيارات أخرى في حال امتنعت الولايات المتحدة عن تسليمها طائرات إف 35، لأن هناك طائرات بديلة وهي سوخوي 35 وسوخوي 57 الروسية“.