تركيا تبحث عن بدائل للسلاح الروسي لو استمر الرفض الأمريكي

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ربما توسع نطاق بحثها، متجاوزة شراءها المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية، إذا لم تنجح في شراء منظومة صواريخ باتريوت الأمريكية، كما أنها ستبحث عن بدائل إذا لم تتسلم مقاتلات إف-35.

وأضاف أن تركيا لم تتلق ردًا إيجابيًا من واشنطن على اقتراحها بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية ”إس-400“.

أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن ”مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي حول مواجهة أعداء أمريكا عبر فرض العقوبات عليها“.

وجاء تعليق البيت الأبيض على الأنباء حول احتمال شراء مصر لمقاتلات ”سو-35“ الروسية، بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية (لم تسمّه) قوله: ”ليس لدينا الكثير من المرونة في إطار القانون حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات (CAATSA)، وإن الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات يجب أن تعرف أننا محدودون للغاية فيما يخص احتمال تخفيف عواقب استخدام القانون“.

وتابع المسؤول قائلاً إننا ”نواجه حالة مماثلة حاليًا مع الصين والهند وتركيا التي تعد أيضًا حليفًا لنا في حلف الناتو، لذلك نريد أن ندعو الدول التي ترغب في توسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، إلى أن تتخذ موقفًا جديًا تجاه القانون المذكور أعلاه“.