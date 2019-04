تويتر يحذف تغريدة لترامب لانتهاكه ”الملكية الفكرية“

حذف موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حسابه الرسمي، وذلك بعد أن قام بنشر فيديو يحمل مقطعًا موسيقيًا من الموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم هوليوود الشهير The Dark Knight Rises.

ونشر ترامب تغريدته والتي حملت شعاره الشهير “ Make America Great Again “ يوم الثلاثاء الماضي، وكان الفيديو عبارة عن مجموعة من اللقطات المصورة له داخل البيت الأبيض، مع مقابلات لعدد من الشخصيات العامة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسته في السباق الرئاسي 2016، هيلاري كلينتون، وعدد من الشخصيات الأخرى.

وقام ترامب بكتابة عبارات داخل الفيديو نفسه ”في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ويلقبونك بالعنصري، ولكن تصويتكم أثبت أنهم جميعًا مخطئون“، قبل أن ينتهي الفيديو برقم 2020 كبيرًا، في لمحة إلى نية ترامب خوض السباق الرئاسي من جديد العام المقبل.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019

وكانت شركة وارنر قد تقدمت ببلاغ لحماية حقوق ملكية الموسيقى المستخدمة في فيديو ترامب، والتي تتمثل في مقطوعة موسيقية بعنوان Why Do We Fall للمؤلف العالمي هانز زيمر، و التي تم استخدامها في فيلمها The Dark Knight Rises الصادر في 2012 للمخرج كريستوفر نولان.

يذكر أن هذه تعتبر المرة الثانية التي يتعرض فيها الرئيس الأمريكي لحذف إحدى تغريداته بسبب حقوق الملكية الفكرية بسبب استخدامه لمقطع موسيقي في فيديوهاته، ففي السادس عشر من فبراير الماضي من العام الجاري نشر ترامب تغريدة تحمل فيديو له من مكتبه وفي الخلفية موسيقى من أغنية فريق R.E.M والتي تحمل اسم Everybody Hurts.