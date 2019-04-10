القائمتان العربيتان تدخلان الكنيست بشق الأنفس بعد تصويت ضعيف‎

كشفت نتائج الفرز شبه النهائي التي بلغت نسبتها 97% من أصوات الناخبين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الحالية دخول القائمتين العربيتين للكنيست وعبورهما نسبة الحسم بصعوبة.

وحصل تحالف ”قائمة الجبهة والعربية للتغيير“ على 6 مقاعد، بينما حصل تحالف ”الموحدة والتجمع“ على 4 مقاعد، بعدما كان على بعد بضع مئات من الأصوات والتي كادت تحرمه نسبة الحسم.

وشهدت العملية الانتخابية في الأوساط العربية في الأراضي المحتلة تراجعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت بالكاد نسبة المشاركة في العملية الانتخابية في المجتمع العربي بالداخل المحتل 50% العام الجاري.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فرز أكثر من 97% من الأصوات حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، وحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 4.27% منها بما يعادل 187752 صوتًا، فيما حصل تحالف الموحدة والتجمع على 3.46% من الأصوات والتي تقدر بـ140181 صوتًا.

وأظهرت النتائج الأولية، لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية تساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، ومقاعد خصمه ”أزرق أبيض“، بزعامة بيني غانتس.

لكن النتائج أظهرت تقدم معسكر أحزاب اليمين بحصولها على 65 مقعدًا، من أصل 120 هي مجموع مقاعد البرلمان.

ومن شأن هذه النتائج، أن تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الجديدة، على قاعدة أقوى من الحكومة السابقة، التي كانت تحظى بتأييد 61 عضو كنيست.

وقالت النتائج التي نشرتها صحيفة ”هآرتس“ صباح اليوم، إن حزبي ”الليكود“ و“كاحول لافان“، حصلا على 35 مقعدًا لكل منهما.

وحسب النتائج فقد جاءت نتائج أحزاب اليمين، على النحو الآتي: ”الليكود“ 35 مقعدًا، ”يهدوت هتوراه“ 8 مقاعد، تحالف ”اليمين“ 5 مقاعد، ”إسرائيل بيتنا“ 5 مقاعد، ”كلنا“ 4، مقاعد و“شاس“ 8 مقاعد.

أما حزب العمل المعارض فحصل على 6 مقاعد، وحزب ميرتس اليساري فحصل على 4 مقاعد.