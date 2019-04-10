مسؤول إيراني: إجراءاتنا ضد أمريكا ”دفاعية“ وليست ”إعلان حرب“

أوضح مسؤول إيراني، الأربعاء، أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد قرار الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات ”الإرهابية“، ليست بمثابة إعلان حرب ضد أمريكا.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: ”إن الإجراءات الإيرانية ردًّا على الخطوة الأمريكية المناهضة للحرس الثوري الإيراني هي دفاعية وليست إعلان حرب“.

وأضاف ”لقد تبنت إيران إجراءً دفاعيًّا في مواجهة قرار واشنطن غير المعترف به دوليًّا والمخالف لميثاق حقوق الإنسان“، مشددًا على أن ”هذا الإجراء الإيراني لا يعني إعلان حرب“.

كما دعا فلاحت بيشه، الموجود في موسكو لإجراء محادثات ثلاثية حول سوريا، أعضاء البرلمان الإيراني إلى تجنب الإدلاء بتعليقات مثل تلك المتعلقة بقتل القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن سياسة البلاد ”دفاعية“ وأن هذه التصريحات ليست على جدول الأعمال.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني بينهم النائب المتشدد ”أحمد سالك“، اعتبر قرار ترامب إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب بأنه ”يمثل إعلان حرب أمريكية ضد إيران“.

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أنها صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فيما رد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على هذا الإجراء، معتبرًا القوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا بأنها منظمة إرهابية.