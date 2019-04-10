صحيفة عبرية: نتنياهو بصدد الفوز في الانتخابات الإسرائيلية

قالت صحيفة هاآرتس فجر اليوم الأربعاء، إن نتائج جزئية تظهر أن بنيامين نتنياهو بصدد الفوز في الانتخابات الإسرائيلية.

وعزّز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو فرصه للفوز في الانتخابات التشريعيّة الثلاثاء، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلّية استندت إلى نتائج جزئيّة واستطلاعات للرّأي لدى الخروج من صناديق الاقتراع.

وقالت الهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون إنّه بعد فرز 40% من الأصوات، حصل حزب نتنياهو على نحو 40 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، بينما حصلت لائحة منافسه بيني غانتس على 35 مقعدًا. أمّا استطلاعات الرّأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، والتي أجرتها القناتان 12 و13، فوَضعت الليكود بزعامة نتانياهو في المقدّمة مع 35 مقعداً في مقابل 34 لغانتس.