أمريكا: لا شرق أوسط مسالم في ظل وجود النظام الإيراني

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، برايان هوك، الثلاثاء، إنه من الصعب للغاية تصور شرق أوسط مسالم، فيما يوجد في المنطقة النظام الإيراني الذي ينشر الموت.

وأوضح هوك في حديث لإذاعة ”صوت أمريكا“ باللغة الفارسية، ”إذا كنت تريد معرفة السياسة الخارجية الحقيقية لإيران، فعلينا الاستماع إلى قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري)، الذي حصل مؤخراً على ميدالية عسكرية من المرشد علي خامنئي، وتمنى له الشهادة، إذن هو نظام ينشر الموت“.

وبشأن وضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية في أمريكا، أكد هوك أن الحرس الثوري مسؤول عن العديد من عمليات القمع والاعتقالات والقتل داخل إيران.

وبين المسؤول الأمريكي أن ”النظام الإيراني سياسته خطيرة تجاه شعبه وباقي البلدان لأنه ينشر الموت، ولابد من الرد على الانتهاكات الإيرانية“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت الاثنين، وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، فيما تعهد ترامب بمواصلة الضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية.

وردت طهران على قرار الولايات المتحدة، بإدراج القوات العسكرية الأمريكية في منطقة غرب آسيا على لائحة الإرهاب.