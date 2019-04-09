ترامب: لا أعتزم إعادة العمل بسياسة تفريق عائلات المهاجرين

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الثلاثاء، أنّه لا يعتزم إعادة العمل بسياسة تفريق عائلات المهاجرين التي أنهاها في حزيران/يونيو 2018 نتيجة الغضب الذي أثارته.

وأكد ”لا نعتزم القيام بذلك“ ولكنّه أشار إلى أنّ هذا التدبير كان له تأثيره الرادع، وقال ”حين لا نقوم بها، فهذا يجذب عددًا أكبر من الناس إلى الحدود“.

وأضاف ”أنا الذي ألغاها“، مؤكدًا أنّ النظام وضعه سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

وفي ربيع 2018، أثارت صور نقل أكثر من 2300 قاصر إلى مراكز إيواء استنكارًا حتى في صفوف الحزب الجمهوري، ما دفع بترامب إلى التراجع.

وطالب الرئيس الأمريكي مجددًا بتشديد قوانين الهجرة وأدان ما يسميه بـ ”عراقيل“ خصومه الديمقراطيين في هذا الملف.

وقال على هامش لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في المكتب البيضاوي ”لدينا أسوأ القوانين في العالم“.

وأضاف أنّ ”الديمقراطيين في الكونغرس لا يريدون التحرّك. يريدون حدودًا مفتوحة، ما يعني أنّهم يريدون النشاط الإجرامي، يريدون تدفق المخدرات إلى بلدنا“.

وأعلن ترامب الأحد الماضي أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن ستغادر منصبها، فيما يبدو أنه غير مرتاح بسبب غياب النتائج في هذا الملف الذي يريده أحد أولوياته خلال ولايته الرئاسية.